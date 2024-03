SEB : les analystes refont le point

(Boursier.com) — Seb remonte de 1% à 112,80 euros ce lundi, alors qu'AlphaValue accumule le dossier en visant un cours de 143 euros après la faiblesse du titre en bourse qui a suivi l'annonce de la sortie du capital de Peugeot Invest qui a mis fin à 20 ans d'histoire commune, la holding ayant fait part du succès de la cession de 2.223.674 titres Seb, soit environ 4,02% du capital, au prix de 106 euros par action... Compte tenu d'une décote de 7% induite par le processus de vente, Bryan Garnier s'est dit convaincu que "toute faiblesse du cours représentait une opportunité de se positionner afin de bénéficier de perspectives optimistes pour l'exercice 2024 et d'une expansion attrayante des marges dans le moyen terme. La firme devrait en effet bénéficier d'une reprise progressive en Chine et d'un retour de la croissance en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord avec la fin de la phase de déstockage".

Par ailleurs, dans les comptes, le groupe Seb a réalisé en 2023 des ventes de 8,006 milliards d'euros, en hausse de +5,3% à tcpc (+0,6% en données publiées). Cette belle croissance organique a été contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro (notamment le yuan chinois). Par ailleurs, le chiffre d'affaires intègre un effet périmètre limité et lié à l'intégration des acquisitions de Zummo, La San Marco et Pacojet.

Le groupe a réalisé un ROPA de 726 ME, en hausse de 17% par rapport à fin décembre 2022 (620 ME). La marge opérationnelle s'établit à 9,1% des ventes, (7,8% l'année précédente).

A 667 ME, le résultat d'exploitation affiche une progression de 22%, soit +121 ME, par rapport à 2022. Le résultat financier 2023 s'établit à -81 ME, stable par rapport à 2022. Le résultat net part du Groupe s'élève à 386 ME (+22,1% par rapport à 2022).

Bilan renforcé

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres s'élevaient à 3,461 MdsE, quasiment stables par rapport à fin 2022. A 805 ME, le cash-flow libre généré en 2023 s'est considérablement amélioré après une année 2022 atypique qui s'était soldée par une consommation de 20 ME.

Le cash-flow libre a notamment permis de financer les acquisitions réalisées en 2023 (incluant les prises de participation de SEB Alliance), pour 238 ME, ainsi que les dividendes versés et les rachats d'actions.

Dans ce contexte, l'endettement net au 31 décembre 2023 est en baisse notable de 204 ME, à 1,769 MdE (dont 358 ME de dette IFRS 16). Ceci entraîne une sensible amélioration du ratio dette financière nette/ Ebitda ajusté à 1,8x (2,3x à fin 2022) et de 1,6x hors effet de la norme IFRS 16 (2,1x à fin 2022).

Cotation...

Dividende en soutien

Le Conseil d'administration a proposé de distribuer, au titre de l'exercice 2023, un dividende de 2,62 euros par action, en progression de +6,9% par rapport au dividende versé en 2023. Cette hausse reflète à la fois le retour à la croissance rentable réalisé en 2023 et la confiance du Conseil dans la capacité du Groupe à poursuivre sa trajectoire de développement responsable, tant dans l'activité Grand Public que dans le Professionnel.

Pour les actionnaires détenteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans, le dividende sera majoré d'une prime de fidélité de 10%, portant le dividende à 2,88 euros par action (détentions inférieures à 0,5% du capital pour un même actionnaire). La date de détachement du coupon de l'action est fixée au 3 juin et celle du paiement du dividende au 5 juin.

Perspectives affichées

Le groupe indique engager le processus d'acquisition du groupe Sofilac. A travers cette acquisition, le groupe souhaite renforcer son expertise sur le segment de la cuisson haut de gamme, et poursuivre ainsi sa croissance dans les marchés professionnels et semi professionnels...

Sur le plan financier, Seb a réaffirmé son ambition, annoncée en décembre 2023 :

- un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires à tcpc d'au moins 5% ;

- une marge opérationnelle en progression vers 11% ;

- la poursuite d'une génération importante de cash-flow libre.

En 2024, dans un environnement macro-économique et géopolitique encore incertain, avec une reprise économique lente, en particulier en Chine, Seb table sur un marché du Petit Equipement Domestique toujours résilient et sur la poursuite d'un fort développement des marchés en Professionnel. En Grand Public, 2024 devrait marquer un retour plus généralisé à la croissance dans les pays matures, une reprise progressive au cours de l'année en Chine et le maintien d'une bonne dynamique dans les pays émergents dans un contexte devises encore pénalisant. De plus, le Groupe compte poursuivre la croissance de son activité Professionnel sur un historique élevé. Dans ce contexte, la marge opérationnelle est attendue proche de 10%.

Parmi les autres avis d'analystes, Portzamparc estimait que les résultats étaient "bons et sans surprise". Pour 2024, le scénario est plus ambitieux en termes de guidance, de quoi voir la MOPA repasser au-dessus des 10% (10,3%), selon l'analyste qui souligne que "l'accélération du désendettement permettra d'amplifier la politique de croissance externe". De quoi rester à l'achat en visant un cours de 125 euros sur le dossier. BNP Paribas Exane reste quant à lui à 'surperformance' sur Seb en ajustant sa cible à 132 euros.