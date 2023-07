Seb : leader européen de la plancha après le rachat de Forge Adour

(Boursier.com) — SEB fait l'acquisition de Forge Adour, entreprise française spécialisée dans la fabrication de plancha en fonte émaillée créée en 1978.

Le siège social de l'entreprise est basé à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques et intègre principalement, en plus des fonctions centrales, un bureau d'études, le design produit, la stratégie commerciale, la logistique et le service après-vente. L'entreprise s'appuie également sur son site industriel situé à Villafranca de los Barros, en Espagne, terre natale de la famille fondatrice.

Distribuée essentiellement en France, la marque basque qui célèbre cette année ses 45 ans, a également initié ces dernières années une présence en Espagne, en Allemagne, en Suisse et au Bénélux, offrant ainsi des opportunités pour le développement de l'activité.

Forge Adour a généré près de 25 MEUR de chiffre d'affaires en 2022.