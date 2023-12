Seb : le marché apprécie

(Boursier.com) — Seb avance de 1,2% à 112,3 euros après la présentation de ses ambitions financières à l'issue d'une Journée Investisseurs organisée jeudi. A moyen terme, le groupe vise une croissance organique d'au moins 5% et une marge ROPA proche de 10% dès 2024 et vers 11% à moyen terme. Pour TP ICAP Midcap, ce CMD aura confirmé la solidité et la pérennité du modèle économique du groupe, son potentiel résiduel de croissance et l'incrément très rentable du Professionnel qui déportera les standards historiques de marge de la société. A l''achat' sur l'action, l'analyste porte sa cible de 134 à 147 euros.

Avec ce CMD, Seb réaffirme la solidité et la résilience de son business model, note également Oddo BHF. Les objectifs du groupe en termes de croissance organique correspondent aux attentes du broker puisque, pour 2024 et 2025, il retenait déjà une croissance organique de l'ordre de 5,2% (le management ne donne néanmoins pas d'objectifs précis pour 2024). L'objectif d'une marge de ROPA proche de 10% est en revanche légèrement supérieur à ses estimations puisqu'il tablait sur 2024 sur un niveau de 9,5%. La volonté d'atteindre 11% à MT semble être un atout supplémentaire. Après le fort rerating du titre au cours des dernières semaines, le titre pourrait marquer une pause à court terme. L'opinion fondamentale 'surperformance' du broker est reconduite avec en toile de fond la capacité à réaliser des acquisitions. L'objectif est maintenu à 127 euros.