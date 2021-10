Seb : la croissance des ventes publiées est attendue autour de 14% sur 2021

(Boursier.com) — Seb publie des ventes sur 9 mois de 5.570 ME, en hausse de 18,2% en publié et de 18,8% à tcpc. Les ventes du 3e trimestre sont de 1.961 ME (+9,1% publié, +6,4 % à tcpc. Le résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) à 9 mois est de 528 ME (+62,8% vs 2020). La dette financière nette s'inscrit à 1.951 ME, (-20 ME vs 30/09/2020)

Hypothèses pour l'année 2021 revues en hausse

La croissance des ventes publiées est attendue autour de 14% (vs supérieure à 10% auparavant). La marge opérationnelle d'activité devrait être proche de 10%, inchangée par rapport à la communication de fin juillet, avec des surcoûts (matières, composants, fret, devises) désormais estimés autour de 300 ME sur le Résultat Opérationnel d'Activité (contre "supérieurs à 250 ME" fin juillet).

T. de La Tour d'Artaise, Président-Directeur Général, a déclaré : "Les performances à fin septembre démontrent la robustesse et le dynamisme de notre modèle ; notre activité Grand Public, vigoureuse sur ces neuf mois, est toujours portée par une demande soutenue et la reprise entamée au deuxième trimestre de notre activité Professionnelle s'est confirmée. Cette dynamique nous permet de réviser à la hausse notre hypothèse de croissance des ventes publiées pour l'année 2021 qui est désormais attendue autour de 14% et de confirmer que notre marge opérationnelle d'activité devrait être proche de 10% pour l'année 2021."