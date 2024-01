SEB investit 60 ME en Chine dans un hub d'équipement professionnel

(Boursier.com) — SEB annonce la construction de son premier Hub d'Equipement Professionnel à Shaoxing (Chine). Le projet marque une étape importante dans le renforcement de sa position de leader mondial dans le secteur de l'Equipement pour le Café Professionnel et prépare son expansion vers de nouvelles catégories de produits.

Dans un contexte de concurrence accrue, la stratégie du Groupe SEB se concentre sur l'innovation de pointe et la collaboration avec des acteurs majeurs afin de répondre aux besoins spécifiques des marchés locaux. Avec un investissement de 60 millions d'euros, ce nouveau Hub ultramoderne traduit l'engagement du Groupe SEB en faveur d'une croissance durable en Asie et permettra une expansion significative dans de nouvelles catégories.

Le choix de Shaoxing dans la province du Zhejiang, à seulement 65 kilomètres de Hangzhou, permet au Groupe SEB de bénéficier de son implantation historique pour accélérer la montée en puissance de ses opérations.

Ce Hub d'Equipement Professionnel de Shaoxing sera la première construction d'un site de production depuis 2016. La création de la nouvelle entité, SEB Professional Shaoxing Co Ltd, permettra de gérer le Hub et de développer de nouveaux produits pour différents segments professionnels et semi-professionnels.

Le site de Geislingen en Allemagne demeure le centre névralgique et d'excellence des activités du Café Professionnel pour le Groupe SEB.

Ce Hub devrait être opérationnel d'ici 2025 et comprendra un centre de R&D, les achats, ainsi qu'un site de production.