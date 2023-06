Seb inaugure sa plateforme logistique de Petit Electroménager à Bully-les-Mines

(Boursier.com) — Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB, a inauguré une giga plateforme logistique située sur la commune de Bully-les-Mines, dans les Hauts-de-France, en présence d'élus et de partenaires locaux.

La plateforme logistique a réalisé ses premières livraisons en avril 2023, 2 ans seulement après les premières réflexions et visites concernant son implantation.

Le Groupe SEB a choisi la région des Hauts-de-France et plus précisément la commune de Bully-les-Mines pour y investir 80 millions d'euros dans la réalisation d'une nouvelle plateforme logistique de 100.000 m2, au sein du Parc d'Activités de l'Alouette. Le site est situé à proximité d'une bretelle autoroutière pour rejoindre l'A21 et l'A26 et proche d'une plateforme multimodale (transports ferroviaire, routier et fluvial).

L'ensemble des marques de Petit Electroménager du Groupe sont ainsi distribuées vers la France et l'Europe de l'Ouest (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Autriche et Suisse).

Opérée par FM Logistic, partenaire du Groupe SEB de longue date, cette plateforme permettra la création de 350 emplois entre 2023 et 2025, avec pour ambition d'atteindre 500 emplois d'ici 2030.