Seb : fort impact du Covid-19

(Boursier.com) — SEB reste stable sur les 113 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7.354 ME, en progression de 8%, incluant une croissance organique de 5,8%, un effet devises de +1% (71 ME) et un effet périmètre de +1,2% (75 ME), lié à la consolidation de Wilbur Curtis sur 11 mois et de Krampouz sur 3 mois. Cette dynamique provient de ventes Grand Public en croissance ferme, de 5,2% à tcpc, nourrie par toutes les zones géographiques et toutes les lignes de produits, d'une Activité Professionnelle qui a poursuivi son développement rapide, à +12,1% à tcpc, malgré une base 2018 exigeante.

Le Groupe a réalisé en 2019 un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 740 ME. En 5 ans, le groupe a ainsi doublé son ROPA publié. En croissance de 6,5% par rapport au ROPA 2018, il intègre un effet devises légèrement négatif (-5 ME, contre -45 ME en 2018) ainsi que des effets périmètre (+9 ME, pour Wilbur Curtis et Krampouz) et méthode (IFRS 16, pour +9 ME).

Reflétant notamment un niveau plus élevé de charges non récurrentes, le Résultat net part du Groupe s'élève à 380 ME, contre 419 ME en 2018. Il s'entend après charge d'impôt de 131 ME, représentant un taux d'impôt effectif pour l'exercice 2019 de 23,5%, et après intérêts des minoritaires de 49 ME (43 ME en 2018), dont l'accroissement reflète les performances de Supor en Chine.

Dividende à l'appui

Le Conseil d'Administration, dans sa séance du 25 février 2020, a proposé de distribuer, au titre de l'exercice 2019, un dividende de 2,26 euros par action, en croissance de 5,6%. Celle-ci reflète à la fois les bonnes performances de 2019, notamment en matière de rentabilité opérationnelle, ainsi que la confiance du Conseil dans la poursuite du développement du Groupe, malgré l'absence de visibilité liée à Covid19... Pour les actionnaires détenteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans, le dividende sera majoré d'une prime de fidélité de 10%, portant le dividende à 2,49 euros par action (détentions inférieures à 0,5% du capital). La date de détachement du coupon de l'action est fixée au 22 mai et celle du paiement du dividende au 26 mai 2020.

Covid-19 en question

Le Groupe SEB dispose de 42 sites industriels dans le monde, dont 7 en Chine qui produisent à la fois pour le marché domestique chinois et pour le reste du Groupe qui précise : "Pour ce qui est de l'activité industrielle en Chine, 6 usines sur 7 ont repris leur activité entre le 17 février et le 24 février, selon les sites, avec une montée en puissance progressive en fonction de la disponibilité de nos employés. Nous estimons à ce stade un retour à pleine capacité de production à fin mars.

Concernant notre septième usine à Wuhan, les autorités chinoises n'envisagent pas la levée de la quarantaine avant mi-mars. Dans ces circonstances, Supor transfère les productions les plus urgentes de Wuhan vers d'autres sites ou vers des sous-traitants. Par ailleurs, la quasi-totalité des sous-traitants ont relancé leurs productions avec une accélération progressive. Nos stocks sont à ce jour suffisants pour faire face aux besoins. En ce qui concerne l'activité commerciale, la Chine reste le pays le plus touché. La perte de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre est actuellement estimée autour de 250 ME (comprenant l'impact très pénalisant de Covid-19 et l'effet de l'historique élevé du Chinese New Year de début 2019)" précise le groupe.

Portzamparc parle d'une nouvelle année de qualité pour SEB, qui affiche toujours une croissance organique de plus de 5% et une bonne maîtrise de ses coûts d'accompagnements. Le groupe sera donc toutefois sévèrement impacté par le COVID-19... "Nous anticipons à présent un CA 2020 Chine en retrait de -8,2% freinant ainsi nettement la croissance organique groupe à +2,2%. Nous révisons notre objectif de 161 à 142 euros et conservons notre opinion 'Renforcer' malgré la perte de visibilité" conclut l'analyste.