Seb : fin de série

(Boursier.com) — Seb , qui reste sur cinq séances de repli, remonte de 1,1% à 98,1 euros en ce milieu de semaine. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 119 à 127 euros tout en maintenant son avis 'surperformer'. Dans un contexte incertain, l'exposition à la Chine (26% du CA) et au Professionnel (9% du CA) seront des facteurs de soutien à la croissance organique (attendue à respectivement +5% et +15%) à court et moyen terme, explique l'analyste. 2023 constituera une première étape dans la reconstitution des marges avec pour objectif de rejoindre 10% à MT. Parallèlement à la forte génération de FCF (environ 400 ME estimés en 2023), l'endettement est maitrisé (DN/EBITDA 1.9xe). Sur la base d'un ratio VE/EBIT de 10,6x 2024e et d'un FCF yield de près de 7%, la valorisation semble relativement faible, souligne le courtier.