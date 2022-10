Seb : fin de semaine à feu doux

(Boursier.com) — Seb termine la semaine sans grand changement sur les 65 euros, en bourse de Paris, alors que Bryan Garnier a coupé sa cible sur le dossier de 145 à 115 euros avec un avis qui reste à l'achat. Le groupe de petit électroménager, dans un premier temps sanctionné après son avertissement sur résultats, a remonté la pente ensuite en bourse, alors que les investisseurs s'attendaient sans doute à une détérioration encore plus marquée des prévisions, selon Portzamparc...

Alors que l'environnement en Europe occidentale s'affaiblit, le marché tablait sur une situation encore plus dégradée, selon la maison de bourse qui est à l''achat' sur le dossier.

Portzamparc, qui a malgré tout ajusté son objectif de 148 à 119 euros, souligne également un phénomène intéressant et qui s'amplifie : l'EV de Supor (détenu à environ 83%) représente à présent près de 80% de l'EV de SEB, laissant peu de valorisation aux autres zones du groupe en SOTP.

De son côté, Berenberg a abaissé sa cible de 136 à 128 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.