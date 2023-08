SEB : expérience à l'appui

(Boursier.com) — SEB campe sur les 101 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé l'arrivée d'Olivier Casanova en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Finances. Il prendra ses fonctions le 15 septembre en remplacement de Nathalie Lomon qui a occupé le poste de Directrice Générale en charge des Finances durant 4 années.

SEB précise que Nathalie Lomon a souhaité quitter le groupe pour des raisons personnelles et familiales. Durant le mois de septembre, elle travaillera avec Olivier Casanova pour assurer la transition.

Olivier Casanova sera membre du Comité de Direction Générale du Groupe et du Comité Exécutif, rattaché à Stanislas de Gramont, Directeur Général de SEB. Avant de rejoindre le groupe SEB, Olivier Casanova était Directeur Financier Adjoint de CMA CGM, en charge du contrôle de gestion, de la comptabilité & consolidation, et de la fiscalité.

Portzamparc souligne le profil expérimenté d'Olivier Casanova et sa bonne expertise M&A fort de son expérience professionnelle en banques d'Affaires et chez Stellantis. De quoi rester à l'achat sur le dossier Seb et viser un cours de 125 euros.