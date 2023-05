Seb : encore du soutien !

(Boursier.com) — Seb grimpe encore de 3% ce mardi à 107 euros, alors que le groupe a annoncé des ventes de 1.822 ME, -3,7% à tcpc et -4,9% publié sur le 1er trimestre avec des performances contrastées entre le Grand Public (-6,6%) et le monde Professionnel (+29% à tcpc). Le Résultat Opérationnel d'Activité ressort à 65 ME (140 ME au 1er trimestre 2022). La génération de Cash-flow libre est supérieure à 200 ME. La dette financière nette s'inscrit à 1.864 ME, en baisse de 109 ME par rapport au 31/12/2022.

Parmi les derniers avis de brokers, Bryan Garnier a rehaussé le curseur de 120 à 125 euros avec un avis à l'achat', alors que Portzamparc parlait lui d'une "publication décevante", sensiblement sous ses attentes qui se situaient dans le haut du consensus. "Le groupe a confirmé malgré tout sa guidance d'un redressement progressif des ventes 'Grand Public', d'une forte croissance du 'CA Pro' et d'une amélioration globale de sa MOPA sur l'année... ainsi que l'excellente génération de cash de la saison". De quoi viser un cours de 125 euros sur le dossier.