Seb dévisse après une dégradation

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Seb plonge de 6,05% ce matin à 121,2 euros dans un marché actif, victime d'une dégradation de la firme HSBC, qui vient de passer d'un avis d'achat à une recommandation à 'conserver'. L'intermédiaire abaisse par ailleurs de 179 à 150 euros son objectif de cours. Parmi les spécialistes recensés par Bloomberg, huit sont à l'achat et six à conserver (ou conseils équivalents). Aucun avis vendeur n'est à déplorer. L'objectif moyen à 12 mois se situe à 157,9 euros.

Le titre avait déjà souffert la semaine dernière suite à la présentation des revenus annuels. Le spécialiste du petit électroménager a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,354 MdsE, en progression de 8%, incluant une croissance organique de 5,8%, un effet devises de +1% et un effet périmètre de +1,2%. Cette performance ressortait inférieure aux attentes du marché et à l'objectif de la direction (croissance interne de 6 à 7%). La firme devrait enregistrer une progression comprise entre 6% et 6,5% de son résultat opérationnel d'activité publié 2019. Société Générale, à 'conserver', vise désormais 140 euros, tandis qu'Oddo BHF, 'neutre', cible les 150 euros. Kepler Cheuvreux est à 'conserver' avec un cours-cible de 145 euros. Portzamparc et Bryan, Garnier maintiennent des conseils positifs, avec des cibles respectives de 161 euros et 167 euros. Exane BNP Paribas valorise même le dossier 180 euros, avec un avis à 'surperformance'.