Seb devient le partenaire industriel exclusif d'Angell et entre au capital de la société

Seb devient le partenaire industriel exclusif d'Angell et entre au capital de la société









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe SEB devient le partenaire industriel exclusif d'Angell et entre au capital de la société ! Angell est un Vélo à Assistance Electrique (VAE) nouvelle génération, lancé par Marc Simoncini. Dans un marché du vélo électrique en pleine croissance, le vélo Angell se distingue en étant l'un des plus légers du marché et par ses innovations en matière de connectivité et de sécurité.

Dans le cadre d'un accord industriel et capitalistique, le Groupe SEB devient ainsi le partenaire industriel exclusif d'Angell. Le Groupe prendra en charge l'industrialisation et la fabrication des smart-bikes Angell dans son usine historique d'Is-sur-Tille (Côte d'Or). Le soutien par le Groupe SEB au projet s'accompagne par ailleurs d'une prise de participation dans la société Zebra éditrice de Angell, au travers de son véhicule d'investissement SEB Alliance.

Angell : un vélo nouvelle génération, ultra léger, sûr et connecté

Dessiné par le designer français Ora-ïto, le vélo Angell comprend un large panel de services intégrés qui facilitent les déplacements et renforcent la sécurité des cyclistes. Il dispose notamment d'un "cockpit intelligent" présentant des informations utiles comme la météo, l'indice de pollution, le niveau de la batterie, les modes de conduite, les programmes d'assistance, la vitesse ou encore le GPS.

Angell se différencie en outre par son dispositif de sécurité innovant (vibreurs dans les poignées pour indiquer la direction, dispositif d'alerte chute, alarme anti-vol, ...). Le vélo électrique Angell se caractérise enfin par son design épuré, qui en fait l'un des plus légers sur le marché (13,9 kilos).

Premières livraisons pour l'été 2020

Actuellement en précommande, Angell a déjà rencontré un vif succès (plus de 2.000 précommandes).

A Is-sur-Tille, qui emploie environ 200 personnes, le Groupe SEB possède un savoir-faire de développement de produits, d'industrialisation et de production très adapté à la fabrication des vélos. Expert de la confection de produits technologiques et capable d'adapter son outil industriel à la réalisation de nouveaux projets, le Groupe SEB permettra les premières livraisons de vélos Angell au cours de l'été 2020. Une montée en puissance progressive permettra au Groupe SEB de fabriquer plusieurs dizaines de milliers d'unités par an et d'accompagner l'élargissement prévu de la gamme.

"Promesse pour le consommateur d'un produit haut de gamme inventé et produit en France, ce projet est aussi l'alliance de deux acteurs unis par la passion pour l'innovation, qui partagent l'ambition commune de vouloir améliorer le quotidien et de bâtir un projet sociétal et durable.

Groupe SEB apporte à ce projet entrepreneurial la nécessaire scalabilité industrielle, la capacité à pouvoir développer en volume une activité nouvelle".

A propos de ce partenariat, Marc Simoncini, co-fondateur d'Angell, déclare : "Nous sommes très fiers d'avoir réussi à nouer un tel partenariat avec le Groupe SEB. L'association avec un groupe industriel Français nous tenait à coeur, et nous avons trouvé avec le Groupe SEB un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous d'excellence et de qualité. Nous pensons que le VAE deviendra un mode de déplacement majeur dans le monde et la capacité industrielle de SEB nous permettra de construire un leader mondial sur le segment du smart-bike urbain (un marché estimé à 10 MdsE). L'entrée au capital du Groupe SEB est également un élément déterminant dans la levée de fonds en cours, qui donnera à Angell les moyens nécessaires à son ambition."

Thierry de La Tour d'Artaise, PDG du Groupe SEB, déclare : "Avec Angell, nous sommes heureux de pouvoir mettre à disposition notre savoir-faire industriel pour la fabrication et l'industrialisation en France d'un projet d'avenir. L'innovation et l'entrepreunariat sont des valeurs fortes du Groupe SEB depuis sa création, tout comme Angell. Nous partageons le quotidien de nos consommateurs et avons à coeur de porter des projets nouveaux qui répondent à l'évolution de leurs besoins, tout en nous inscrivant dans le long terme. Nous voulons contribuer à bâtir un futur plus sain, plus sûr."