Seb développe son réseau logistique en Côte-d'Or

(Boursier.com) — Dans le cadre du renforcement de son réseau logistique, le Groupe SEB annonce l'investissement, en France, de 30 millions d'euros pour la réalisation d'une plateforme logistique dédiée à la distribution des articles culinaires pour les marchés d'Europe de l'Ouest. La plateforme devrait être opérationnelle au premier semestre 2025.

Un ancrage territorial en Côte-d'Or

L'emplacement optimal de cette plateforme, déterminé par le barycentre entre l'activité industrielle et les marchés d'Europe de l'Ouest, se situe dans l'Est de la France, proche de Châlons-en-Champagne.

Attaché à son ancrage local, le Groupe SEB a étudié la possibilité de rapprocher cette implantation sur le territoire historique de la Côte-d'Or et a ainsi sélectionné un terrain de 13 hectares situé sur la commune de Til-Châtel, pour y construire 60.000 m(2) d'entrepôt logistique. À la fois proche du barycentre, de l'autoroute, et des sites de Selongey et d'Is-sur-Tille, cette implantation permettrait de renforcer l'attractivité et la dynamique du bassin d'emploi, notamment dans un contexte d'évolution de l'activité industrielle du site d'Is-sur-Tille.

Avec 11 sites industriels basés en France, le Groupe SEB est très attaché à la production en France et y investit en moyenne 60 millions d'euros chaque année.

Thierry de La Tour d'Artaise, Président du Groupe SEB, a commenté : "Le Fabriqué en France occupe une place stratégique pour le Groupe qui conserve dans l'Hexagone 11 sites industriels et qui cherche à conjuguer avec agilité, puissance industrielle globale et proximité des zones de consommation. Cette nouvelle plateforme à Til-Châtel va permettre de centraliser les approvisionnements et donc d'optimiser les flux vers nos clients en France et en Europe de l'Ouest. A l'heure où l'on célèbre cette année les 70 ans de la Cocotte-Minute(R) née en Bourgogne, le Groupe SEB se bat chaque jour pour faire rayonner le savoir-faire d'un groupe français à travers le monde. Nous sommes fiers de continuer à contribuer à l'attractivité économique de la Côte-d'Or".

Un réseau logistique plus performant

Un réseau logistique performant est la clé pour livrer au mieux l'ensemble des clients, particuliers comme professionnels.

Grâce à ce projet de plateforme sur la commune de Til-Châtel, le Groupe SEB renforce son réseau logistique afin d'améliorer la disponibilité de ses produits pour ses clients, tout en rationalisant les niveaux de stock. Une mutualisation des stocks des références communes à plusieurs marchés d'Europe de l'Ouest (France, Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas) sur une plateforme commune permettra d'atteindre cet objectif.

Le positionnement de cette nouvelle plateforme au plus près du barycentre des flux d'approvisionnement et de livraison, permettra quant à lui, de réduire les distances parcourues et donc à la fois l'empreinte carbone du Groupe SEB et les coûts de transport.

Le projet de plateforme en chiffres :

-Sélection d'un terrain de 13 hectares sur la commune de Til-Châtel

-Construction d'un entrepôt de 60.000 m(2) en 2 temps (38.000m(2) pour une mise en fonctionnement en 2025 puis extension de 22.000 m(2) pour suivre la croissance de l'activité)

-Ce projet pourrait générer pour le bassin local la création de 100 postes au démarrage, et jusqu'à 150 à terme.

