Seb : des comptes aux petits oignons ?

(Boursier.com) — SEB grimpe de 7% à 103 euros ce jeudi, après avoir réalisé au 1er semestre 2023 des ventes de 3.612 ME, en progression interne de 1,3%. Après un début d'année négatif, avec des ventes en baisse de 3,7%, le groupe a enregistré une solide croissance organique de ses ventes au 2e trimestre à +6,8% dans un contexte macroéconomique mondial qui est resté difficile.

Le Résultat Opérationnel d'Activité s'est élevé au 1er semestre 2023 à 180 ME avec une marge de 5%, contre 199 ME à fin juin 2022 avec une marge de 5,4%. Le résultat net part du Groupe du 1er semestre s'établit à 76 ME, contre 72 ME à fin juin 2022.

Sur l'ensemble de l'exercice, Seb vise désormais une croissance interne d'environ 5% avec une hausse du ROPA d'au moins 10%...

"Le groupe est confiant pour le S2 et vise une croissance organique 2023 d'environ 5% (PZP pré-T2 4,1%, +6,1% à présent ; Consensus +2,8%) pour une croissance ROPA d'à minima +10% (PZP +16,0% pré-T2, +13,2% à présent ; Consensus +12,6%)" commente Portzamparc qui conserve un scénario de génération de cash soutenue sur l'exercice avec l'inversion partielle du BFR (-4pts en % CA à fin S1 vs n-1). De quoi viser un cours de 125 euros en restant à l'achat sur le dossier.