Seb de retour sous les 100 euros

(Boursier.com) — Seb recule de 1%, de retour sous les 100 euros ce vendredi, alors que le groupe poursuit sa croissance dans le marché du café professionnel avec l'acquisition de La San Marco, entreprise familiale italienne appartenant au groupe Massimo Zanetti Beverage (MZBG), spécialisée dans la production et la distribution de machines à café professionnelles.

Fondée en 1920, La San Marco fabrique (94 salariés), commercialise et distribue des machines à café et des broyeurs professionnels. Leader reconnu dans le segment des machines expresso avec le système traditionnel à levier, l'entreprise offre une gamme de produits très diversifiée, majoritairement fabriquée en Italie, à Gradisca d'Isonzo.

Présent dans plus de 120 pays à travers le monde, La San Marco affichait 19,7 ME de chiffre d'affaires en 2022 (sur les 12 derniers mois en septembre 2022). 53% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export...

"Cette acquisition viendra compléter l'offre de SEB dans ses activités de café professionnel qui représentent 90% des activités Pro du groupe (CA 725 ME en 2022, +9,2% en organique)" commente Portzamparc qui rappelle le caractère relutif en MOPA de ces activités. De quoi viser un cours de 127 euros en restant à l'achat sur le dossier.