Seb : croissance organique au ralenti sur le T4 à 0,9%

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — SEB a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7.354 ME en progression de 8%, incluant une croissance organique de 5,8%, un effet devises de +1% et un effet périmètre de +1,2% qui reflète la consolidation de Wilbur Curtis sur 11 mois et de Krampouz sur 3 mois.

Cette dynamique provient de ventes Grand Public en croissance ferme, de 5,2 % à tcpc, nourrie par toutes les zones géographiques et toutes les lignes de produits et d'une Activité Professionnelle qui a poursuivi son développement rapide, à +12,1% à tcpc, malgré une base 2018 exigeante.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre s'est élevé à 2.240 ME, en progression de 2,5% avec une croissance organique de 0,9%.

Groupe indique que sur la base de ses ventes provisoires, il devrait réaliser en 2019 une progression comprise entre 6% et 6,5% de son Résultat Opérationnel d'Activité publié.

Par ailleurs, l'enveloppe globale des charges non récurrentes devrait s'établir en 2019 à environ 80 ME. Elle comprendra notamment les provisions pour restructuration de l'activité Grand Public de WMF, déjà annoncées.

En outre, les investigations internes menées chez Groupe SEB Deutschland ont été poursuivies et finalisées. Elles conduisent à devoir étendre aux exercices antérieurs (2018 très essentiellement) les régularisations comptables liées à des pratiques commerciales dérogatoires aux principes du Groupe, pour un montant proche de 20 ME.