(Boursier.com) — Après avoir été pionnier en matière de réparabilité avec le lancement du label "Produit 10 ans réparable" en 2015, le Groupe SEB concrétise son engagement sur l'éco- conception avec la création de son label ECOdesign.

Diane Folletet, Directrice Produit Innovation Durable, a déclaré : "La création de ce label vient concrétiser un engagement de longue date du Groupe SEB en matière d'éco-conception. Grâce à ce label certifié, nous informons les consommateurs sur les produits à plus faible impact environnemental, sans aucune concession sur leurs performances ou les services qu'ils rendent au quotidien. Le label ECOdesign nous permet surtout de couvrir tout l'univers produit des marques du Groupe, du petit électroménager aux articles culinaires et d'avoir une vision globale sur l'impact environnemental de nos produits".

Une information directe au consommateur

Avec plus de 360 millions de produits vendus par an dans le monde, le groupe Seb se doit de limiter au maximum l'empreinte de ses produits sur l'environnement, tout au long de leur cycle de vie.

Afin de valoriser l'ensemble de sa démarche d'éco-conception initiée dès 2003, le Groupe SEB crée son label "ECOdesign" qui permet au consommateur de repérer rapidement les produits les plus exigeants en matière d'éco-conception. Le label a été certifié par un tiers indépendant avec les normes ISO14020 et ISO14021.

Une charte de packaging a aussi été créée afin d'identifier au sein des marques du Groupe SEB, les produits répondant aux critères d'éco-conception.

5 critères d'éco-conception :

Des matériaux à plus faible impact environnemental

Une meilleure efficacité énergétique

Des produits conçus pour durer et pour être réparés

Des produits toujours plus recyclables

Des emballages à moindre impact environnemental.