Seb : chiffre d'affaires 2022 en baisse organique de 4,7%

(Boursier.com) — Le groupe de petit électroménager Seb annonce avoir réalisé en 2022 des ventes de 7.960 ME, quasi-stables (-1,2%) par rapport à 2021 en données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

Le groupe indique que ces performances attestent une bonne résilience dans un environnement géopolitique tendu et par rapport à un historique 2021 record. En comparaison de 2019, dernière année normative, le chiffre d'affaires 2022 est en progression de 8,2% et confirme une trajectoire positive dans la durée.

A l'issue d'un quatrième trimestre mieux orienté, les ventes Grand Public pour l'année s'élèvent à 7.234 ME, en contraction organique de 5,9% par rapport à 2021.

Sur l'ensemble de l'année, en Chine, la marque Supor a franchi pour la première fois le cap des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires de son activité domestique et réalise une croissance organique de 5%, tirée par les catégories de l'électroménager. Celles-ci comprennent l'électrique culinaire (cuiseurs à riz, blenders, friteuses sans huile, etc.), le gros équipement de cuisine (hottes aspirantes et fours encastrables) et les produits de soin de la maison (entretien du linge et des sols). Globalement, la croissance du chiffre d'affaires a été tirée par le canal des ventes en ligne, qui ont représenté près de 70% des ventes totales en Chine.

Seb confirme son objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2022 et estime à présent qu'elle se situera dans le haut de la fourchette de 7% à 7,5%.