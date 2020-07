SEB cède son activité Jardin à Poétic

(Boursier.com) — SEB annonce, via sa filiale EMSA GmbH, la vente de son activité Jardin à Poétic, leader français du marché des jardinière. Aux côtés de son activité principale, EMSA a développé une activité connexe liée à la production et la distribution de pots de fleurs et d'accessoires de jardin. Son portefeuille produits innovant et diversifié comprend des solutions fiables et modernes pour tous les usages, des petits balcons de ville aux terrasses et grands jardins. Les gammes "My City Garden", "Landhaus", "Casa" ou "Country" sont très populaires notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse, précise SEB.

Pour le Groupe, cette opération, dont les modalités financières n'ont pas filtré, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie qui consiste à revoir si nécessaire son portefeuille d'activités et à se concentrer sur son coeur de métier, afin d'en améliorer les performances. Le Groupe poursuivra le développement de l'activité articles et accessoires de cuisine d'EMSA, expert reconnu en boîtes de conservation alimentaire, carafes et bouteilles isothermes.