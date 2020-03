Seb : calendrier à suivre

Seb : calendrier à suivre









Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Le Groupe Seb informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 19 mai 2020 à 15h00, au Pavillon Vendôme, 19 place Vendôme, Paris 1er.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 25 mars 2020. L'avis de convocation sera publié au Journal d'Annonces Légales (JAL) 'LE TOUT LYON' ainsi qu'au BALO au plus tard quinze jours avant la date d'Assemblée Générale Mixte.

L'avis de réunion, contenant l'ordre du jour, les projets de résolutions approuvés par le Conseil d'administration du 25 février 2020, les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, peut être consulté dans l'Espace Actionnaires, rubrique "Assemblée Générale" du site internet du Groupe www.groupeseb.com.

Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'Assemblée Générale Mixte 2020 de SEB S.A. Les modalités définitives seront précisées dans l'avis de convocation qui fera l'objet d'une publication dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et sur le site internet de la Société www.groupeseb.com/fr au plus tard quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale.

En tout état de cause et afin de préserver leur sécurité, la Société invite ses actionnaires à privilégier le vote par correspondance et à consulter régulièrement le site internet de la Société www.groupeseb.com/fr pour se tenir au courant des actualités et modalités définitives relatives à l'Assemblée Générale Mixte 2020 de SEB S.A.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Modification de date

Suite à un changement dans l'agenda de communication de Supor, la filiale de Seb cotée à la Bourse de Shenzhen, la date de publication des Ventes et informations financières du premier trimestre 2020 a été modifiée. Initialement fixée au 27 avril, elle est reportée au 28 avril.

Prochains évènements

28 avril : Ventes et informations financières T1

19 mai : Assemblée Générale

23 juillet : Ventes et Résultats S1

26 octobre : Ventes et informations financières à 9 mois.