Seb brille après la publication de ses comptes

(Boursier.com) — Le groupe de petit électroménager Seb grimpe de près de 5% sur les 105 euros ce jeudi, alors que le groupe a dégagé en 2022 un résultat opérationnel d'activité de 620 ME, en baisse de 24% par rapport au plus haut historique de 2021 (813 ME). La marge opérationnelle s'établit à 7,8% des ventes, contre 10,1% en 2021 mais dépasse un peu le haut de fourchette attendu (de 7% à 7,5%).

Seb avait précédemment annoncé des ventes de 7.960 ME, quasi-stables (-1,2%) par rapport à 2021 en données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

Seb cite un effet prix-mix très positif, de près de 600 ME, reflétant très majoritairement les hausses de prix passées pour contrer l'inflation et compenser des dépréciations de certaines devises émergentes, mais intégrant aussi la poursuite de l'enrichissement du mix-produit. Les actions mises en place par le Groupe ont permis de réaliser un Résultat Opérationnel d'Activité de 421 ME au second semestre, soit une marge de 9,8% après 5,4% au 1er semestre.

Importants surcoûts

D'une façon plus globale, Seb a dû faire face en 2021 et en 2022 à d'importants surcoûts (matières, composants, fret, effets devises) qui se sont respectivement élevés à 300 ME et 269 ME. Le groupe estime que ces surcoûts devraient être non significatifs en 2023 car il anticipe que l'impact négatif sur les devises (du fait de couvertures moins avantageuses) devrait être compensé par des effets positifs sur les matières et le fret.

Le résultat net part du groupe 2022 s'élève à 316 ME (en baisse de 30 % par rapport au niveau record de 454 ME atteint en 2021). Il sera proposé de distribuer un dividende de 2,45 euros par action, stable par rapport à celui versé en 2022 au titre de l'exercice 2021. La date de détachement du coupon de l'action est fixée au 31 mai 2023 et celle du paiement du dividende au 2 juin 2023.

Redressement progressif

Pour l'année 2023, après un premier trimestre qui verra un retrait du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel d'activité par rapport à un 1er trimestre 2022 élevé, le groupe anticipe un redressement progressif de ses ventes 'Grand Public', une forte croissance de son chiffre d'affaires Professionnel ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle globale sur l'ensemble de l'année...

Portzamparc parle d'une publication "supérieure aux attentes en MOPA, mais en ligne sur la génération de cash". Pour 2023, le groupe annonce être confiant sur la croissance du marché du petit équipement et du café Pro, avec au global, un redressement progressif des ventes Consumer (7.506 ME, +2,7% organique), une forte croissance sur ses activités Pro (821 ME, +13,2% organique) et une amélioration de sa MOPA (9,7%, +190bp).

"Le consensus nous paraît toujours prudent (consensus MOPA 2023 8,5%) sachant que les coûts du fret sont en phase de normalisation, le prix de la tonne d'acier est en décroissance significative (bien que toujours x2,5/x3 vs pré covid) et le change est moins favorable en 'top line', mais plus intéressant pour le profil de rentabilité du groupe" conclut le broker qui vise un cours de 127 euros avec un avis à l'achat.