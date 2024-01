Seb : annonces saluées

(Boursier.com) — Le groupe de petit électroménager Seb grimpe de 6% ce mercredi à 113,30 euros, alors que le groupe a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées. La croissance organique se situe à un bon niveau de 5,3%, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro (notamment le yuan chinois). Enfin, le chiffre d'affaires intègre un effet périmètre limité et lié à l'intégration des acquisitions de Zummo, La San Marco et Pacojet.

Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5% des ventes en 2023, reflétant un retour à la croissance de l'activité Grand Public et une forte progression du chiffre d'affaires de l'activité Professionnel. Sur l'ensemble de l'année 2023, les ventes Grand Public ont atteint 7.045 ME, en croissance organique de 3,2% par rapport à 2022 avec +7,7% au 4ème trimestre.

"Force tranquille"

Les ventes de l'activité Professionnel se sont établies à 962 ME en 2023, en progression organique de 26,5%, portées par l'expansion continue de l'activité Café Professionnel dans toutes les grandes zones géographiques, notamment en Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans la région DACH (Allemagne-Autriche-Suisse).

Seb confirme le redressement continu de sa marge brute et attend désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023 contre au moins 10% précédemment... Portzamparc parle de "force tranquille" en soulignant l'amélioration de la rentabilité et en estimant que 2024 ne devrait pas s'écarter de ces données. De quoi viser un cours de 125 euros en restant à l'achat sur le dossier.