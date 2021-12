SEB annonce sa collaboration avec MicroEJ

(Boursier.com) — MicroEJ , leader reconnu dans l'édition de logiciels pour les dispositifs embarqués et IoT (Internet of Things), annonce sa collaboration avec le Groupe SEB, avec notamment l'intégration de la solution MICROEJ VEE dans la conception de plusieurs produits électroniques à forte valeur ajoutée comme par exemple les robots cuiseurs : Cookeo Touch Standard/Wifi/ et Companion Touch XL.

Pour le Groupe SEB, qui renouvelle chaque année un tiers de sa gamme en réinventant, modernisant et adaptant ses produits aux besoins des consommateurs, partout dans le monde, l'innovation est un axe stratégique.

Concevoir des produits innovants, équipés de nombreuses fonctionnalités, tout en restant faciles d'utilisation est une priorité pour répondre aux besoins des consommateurs. Pour y parvenir, le Groupe SEB a notamment opté pour l'intégration de MICROEJ VEE, une solution, sûre et sécurisée qui permet de combiner simplicité et fiabilité dans le processus de conception.

Avec déjà plus de 100 millions d'unités vendues "Powered By MicroEJ", la solution MICROEJ VEE est la solution de référence pour le développement de produits électroniques à forte composante logicielle. Cette collaboration fructueuse se matérialise à plusieurs niveaux :

-Nouvelles tendances sur le marché : MICROEJ VEE favorise l'innovation incrémentale pour accélérer le temps de mise sur le marché et de proposer des produits évolutifs en phase avec les exigences des clients.

-Temps de conception : MICROEJ VEE accélère radicalement le développement des logiciels en réduisant leur complexité et en parallélisant leur cycle de conception avec celui du matériel électronique grâce à la simulation et aux dispositifs virtuels.

-Industrialisation du processus "logiciel" : Avec une communauté pouvant atteindre plus de 35 millions de développeurs dans le monde, MicroEJ supporte plusieurs langages de programmation tels que C, Java, JavaScript, et bientôt Kotlin. Cela permet de démocratiser et standardiser la conception des produits électroniques connectés.

-La crise des matières premières et des composants électroniques : Face à la pénurie de composants électroniques, MICROEJ VEE est la solution indispensable pour mettre en place une résilience agile de l'approvisionnement des processeurs électroniques sans compromettre les logiciels déjà développés.

"Cette collaboration avec notre partenaire français MicroEJ a facilité notre démarche 'R&D' et a stimulé la conception de logiciels complexes pour nos produits ! Grâce à la virtualisation et à l'écosystème proposés par MicroEJ, nos équipes d'ingénieurs peuvent facilement concevoir de manière agile des interfaces graphiques de haute qualité et les intégrer sur les différents systèmes électroniques de nos gammes de produits", déclare Sophie Chabanne, Vice-Présidente du développement des produits du Groupe SEB.