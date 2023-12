SEB annonce avoir pris une participation minoritaire dans la start-up AUUM

(Boursier.com) — SEB Alliance, le véhicule d'investissement du Groupe SEB, annonce aujourd'hui avoir pris une participation minoritaire dans la start-up AUUM, acronyme de "Arrêtons l'Usage Unique maintenant".

Conçue et assemblée à Châtillon, en France, sur son tout nouveau site de production de 1.300 m(2), la machine auum offre une alternative écologique au gobelet jetable. Certifiée Origine France Garantie, la machine permet, en un seul geste, de nettoyer, de désinfecter et de sécher un verre en quelques secondes, avec une faible quantité d'eau et sans produit chimique.

Depuis 2019, l'entreprise auum s'est fixée comme mission d'aider les entreprises à supprimer les 5 milliards de gobelets jetables encore consommés chaque année en France. Une mission en adéquation avec la feuille de route de SEB Alliance dont la vocation est de soutenir des concepts innovants tournés sur les nouveaux usages, notamment en matière de RSE. En développant une offre commerciale dédiée aux entreprises, alignée avec les objectifs de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), la start up industrielle démontre sa volonté d'accompagner les entreprises vers un monde plus durable.

Clément Houllier, Fondateur de la start-up auum a déclaré : "Pour continuer d'avoir un maximum d'impact, nous développer rapidement sur nos différents marchés et accélérer notre projet industriel, il était important de nous rapprocher d'un des fleurons de l'industrie française. Nous sommes fiers de nous associer au Groupe SEB avec qui nous partageons nombre de valeurs, et qui est un exemple inspirant. Je suis convaincu que leur soutien nous fera passer un nouveau cap."