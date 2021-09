SEB annonce 150 ME d'investissements en France

(Boursier.com) — Le Groupe SEB annonce un investissement de plus de 150 millions d'euros en France cette année. Avec 11 sites basés en France, le Groupe SEB est très attaché à la production en France et investi en moyenne 60 millions d'euros chaque année dans l'industrie en France.

Cette année en plus de l'investissement cité plus haut, le Groupe SEB a deux projets majeurs :

Sur le Campus SEB, siège mondial du Groupe basé à Ecully près de Lyon, ouvrira très prochainement un nouveau Centre de Recherche qui accueillera entre 150 et 200 chercheurs pour le Groupe au niveau mondial. 12 millions d'euros ont été investi afin de poursuivre le développement du Groupe SEB avec la création d'un Pôle Mondial d'Innovation de l'activité Petit Electroménager. L'objectif est de réunir sur un même site les acteurs de la chaine d'Innovation, permettant au Groupe d'accélérer le développement et le lancement de ses nouveaux produits. En 2019, des travaux ont été lancés pour agrandir la surface de 2.500 m2 supplémentaires dont 40% de labos. L'ensemble de ces investissements a notamment pour objectif d'étudier les comportements et les besoins du consommateur pour en déduire des concepts forts de nouveaux produits.

Dans les Hauts-de-France, le Groupe SEB a engagé environ 80 millions d'euros dans la réalisation d'une plateforme logistique sur le parc d'activité de l'Alouette, à Bully-les-Mines. Sur une surface de plus de 26 ha, le site accueillera le futur centre de distribution européen de plus de 100.000m(2) à destination des marchés de l'Europe. La plateforme devrait être opérationnelle au premier semestre 2023.

Prochains événements le 26 octobre après bourse avec les Ventes et les informations financières sur 9 mois.