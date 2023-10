Seb : amélioration confirmée de la rentabilité au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe de petit électroménager Seb a réalisé un chiffre d'affaires de 5.532 ME sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 3,9% à à taux de change et périmètre constants et en légère baisse de 0,5% en données publiée). Au 3e trimestre, le groupe a confirmé son redressement avec un chiffre d'affaires de 1.920 ME, représentant une hausse de 8,9% en organique (+1,4 % en données publiées).

Cette performance est en ligne avec la trajectoire de rebond envisagée par le Groupe en début d'année et vient conforter son ambition de croissance organique d'environ 5% de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023.

Sur les 9 premiers mois de l'année, l'activité Grand Public a réalisé des ventes de 4.835 ME, en croissance organique de 1,2% (et en baisse de 4,4% en données publiées). Les ventes de l'activité Professionnelle sont en forte progression pour les 9 premiers mois de l'année à 697 ME, avec une croissance organique de 31%.

Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) des 9 premiers mois de l'année s'est élevé à 389 ME, en hausse de 22% par rapport à 2022. La marge opérationnelle d'activité des 9 premiers mois de l'année s'est ainsi établie à 7%, par rapport à 5,7 % en 2022.

Sur le seul 3e trimestre, le ROPA était de 209 ME, en hausse de 74% par rapport à 2022, soit une marge opérationnelle d'activité de 10,9%. Seb a ainsi renoué avec des niveaux de marge plus conformes à ses standards historiques.

Seb confirme aussi son objectif 2023 d'une croissance du ROPA d'au moins 10%.