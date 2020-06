Seb Alliance investit dans la société Castalie

(Boursier.com) — SEB Alliance, le véhicule d'investissement du Groupe SEB, annonce avoir pris une participation minoritaire dans la société CASTALIE, qui conçoit et propose des fontaines à eau micro-filtrée pour les entreprises et les restaurants, aux côtés des fonds Amundi Finance et Solidarité, RAISE Impact et Ring Capital, dans le cadre d'une levée de fonds de 13,5 millions d'euros.

CASTALIE propose à ses clients une solution complète : des fontaines, des contenants, accessoires et services de maintenance. Leur eau est désormais produite chez eux à partir de l'eau du robinet et micro-filtrée par des fontaines design et éco-conçues. Elle est embouteillée sur le lieu de consommation et dans des contenants réutilisables (gourdes, bouteilles, verres...). Le résultat : zéro kilomètre entre la source et le lieu de consommation et zéro déchet plastique.

Thibault Lamarque, Président et fondateur de Castalie, déclare : "L'entreprise est née de ma révolte liée à l'omniprésence des bouteilles en plastique qui sont un désastre écologique pour la planète alors qu'il existe des solutions alternatives. Nous sommes heureux de poursuivre le développement de CASTALIE avec des partenaires financiers et industriels qui vont nous permettre d'accompagner la transition écologique. Grâce à eux, nous allons pouvoir aller encore plus vite et sensibiliser le plus grand nombre, particuliers et professionnels, aux solutions durables qui existent pour changer leur mode de consommation. Notre objectif sur les deux prochaines années est d'éviter 100 millions de bouteilles."

Thierry de La Tour d'Artaise, PDG du Groupe SEB, commente : "Le Groupe SEB est présent dans le quotidien de tous les consommateurs partout dans le monde. Notre mission est d'anticiper et de les accompagner dans les évolutions de leurs modes de vie et de consommation. C'est pourquoi nous avons choisi de soutenir Castalie qui, avec son système de microfiltration innovant, propose une réelle alternative pour la consommation d'eau et la réduction des déchets plastiques. Avec Castalie, nous sommes deux acteurs engagés de l'économie circulaire. Chez SEB l'éco-conception et la promotion de produits comme les mugs à la place des gobelets plastiques sont des axes de développement forts. Castalie s'inscrit parfaitement dans la stratégie de SEB Alliance, qui a pour vocation d'identifier et d'investir dans des entreprises prometteuses qui proposent des solutions innovantes en lien avec notre coeur de métier. Nous sommes attachés à soutenir l'entreprenariat à la française et nous voulons contribuer à soutenir des alternatives de consommation qui nous aident à mieux préparer demain."