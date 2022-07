SEB ajuste certaines de ses ambitions

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre solide, le second trimestre de SEB est caractérisé par une dégradation de l'environnement général avec l'aggravation des conséquences économiques du conflit russo-ukrainien, les tensions continues dans la chaîne d'approvisionnement et le retour de l'inflation. Cette situation a alimenté les craintes des consommateurs sur l'évolution de leur pouvoir d'achat et impacté la demande, avec des arbitrages de dépenses vers les services et loisirs. Ceux-ci pénalisent actuellement le petit équipement domestique -notamment les catégories culinaires- qui avait fortement bénéficié de l'impératif de rester à la maison en 2020 et 2021 ; mais favorisent le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Dans ce contexte, le Groupe SEB a réalisé, au 1er semestre, des ventes de 3,666 milliards d'euros, en croissance de 1,6% par rapport à l'historique exigeant de fin juin 2021. Cette progression intègre une baisse organique de 2,3% (-81 ME), compensée par un effet devises de +3,9% (+137 ME) émanant très majoritairement du yuan chinois et du dollar américain. Au 2e trimestre, le chiffre d'affaires a été en retrait de 0,4% et de 5,1% à tcpc.

Par ailleurs, par rapport à 2019, dernier exercice "normatif", pré-COVID, les ventes semestrielles sont en hausse de +9,9%, attestant une trajectoire saine dans la durée.

L'activité Grand Public s'est inscrite en repli de -3,3% sur les 6 premiers mois de l'année. Par rapport à 2019, son chiffre d'affaires semestriel est en progression de +13,2%. En croissance organique de +9,5% sur le semestre, l'activité Professionnelle a confirmé son redressement, sur un historique 2021 plus exigeant au deuxième trimestre pour le Café Professionnel.

Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du 1er semestre 2022 s'est établi à 199 ME (marge opérationnelle d'activité de 5,4%), vs le record de 320 ME de fin juin 2021 (marge opérationnelle d'activité de 8,9%). Il intègre un effet devises négatif de 43 ME, et l'effet périmètre est nul. A taux de change et périmètre constants, le ROPA du 1er semestre 2022 s'élève à 242 ME, représentant une marge opérationnelle de 6,8%.

A fin juin 2022, le Résultat d'exploitation du Groupe s'est élevé à 179 ME, (258 ME au 30 juin 2021).

Le Résultat net part du Groupe du 1er semestre s'établit à 72 ME (151 ME à fin juin 2021).

Structure financière

Les capitaux propres au 30 juin 2022 étaient de 3,108 MdsE, en hausse de 118 ME par rapport à fin 2021 et de 560 ME par rapport au 30 juin 2021. A cette même date, la dette financière nette du Groupe s'élevait à 2,447 MdsE (dont 350 ME de dette IFRS 16), en hausse de 597 ME par rapport au 30 juin 2021.

Cet accroissement provient très essentiellement d'un cash-flow libre négatif de 683 ME lié à un alourdissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Au 30 juin, le BFR d'exploitation est à 22,3% des ventes, en forte augmentation en comparaison du ratio de fin juin 2021 (14,8%).

Sur la base d'une dette financière nette de 2,447 MdsE, le ratio d'endettement (Dette financière nette/ Capitaux propres) du Groupe au 30 juin est de 0,7 et le ratio dette financière nette / EBITDA ajusté de 2,7 (2,5 hors IFRS 16).

Le Groupe continue de s'appuyer sur une assise financière stable, fondée sur une structure de financement saine et équilibrée en termes d'instruments et de maturité, dépourvue de covenants financiers.

Perspectives

Après un 1er trimestre solide, le Groupe tablait sur une amélioration progressive de la conjoncture pour le reste de l'année, mais le second trimestre s'est caractérisé par une détérioration de celle-ci (guerre en Ukraine, ralentissement de la demande, inflation...). Le Groupe SEB anticipe désormais le prolongement de cet environnement sur le second semestre.

Dans ces conditions, SEB revoit son hypothèse de progression des ventes et du Résultat Opérationnel d'Activité 2022. SEB vise désormais :

- Un chiffre d'affaires 2022 globalement stable par rapport à 2021

- Un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8% et 8,5% sur l'année.

Ces nouvelles hypothèses intègrent des surcoûts (matières, composants, fret, devises) désormais estimés à 300 ME (200 ME initialement).

Face à la conjoncture actuelle, le Groupe a rapidement mis en place les actions nécessaires en termes de prix et de contrôle strict de ses coûts opérationnels incluant l'adaptation des moyens moteurs à la réalité des marchés. En outre il poursuit un plan d'ajustement graduel de ses stocks à l'activité anticipée au second semestre.

Le Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de création de valeur sur le long-terme qui s'articule autour de la croissance rentable, du leadership par l'innovation, de la responsabilité environnementale et de la consolidation du marché.