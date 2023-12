Seb : affiche ses ambitions

(Boursier.com) — A l'issue de la Journée Investisseurs organisée jeudi, la groupe Seb a affiché ses ambitions financières à moyen terme :

*Chiffre d'affaires : Au moins 5% de taux de croissance annuel composé à tcpc;

*Résultat Opérationnel d'Activité : Marge proche de 10% en 2024 (ROPA/Chiffre d'affaires) / En progression vers 11% à moyen terme;

*Génération annuelle substantielle de Cash-flow libre

Déclaration de Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB : "Depuis son origine il y a plus de 165 ans, le Groupe SEB incarne une mission : faciliter et embellir la vie quotidienne des consommateurs et contribuer au mieux vivre, partout dans le monde.

Notre Journée Investisseurs en a été une vitrine exceptionnelle qui nous a donné l'occasion de présenter les fondamentaux du leadership mondial et les perspectives de croissance attractives du Groupe SEB.

Nous opérons dans un marché du Petit Equipement Domestique, en croissance structurelle, porté par l'essor mondial des classes moyennes, notamment dans les pays émergents, l'apparition de nouveaux besoins et la consommation de produits plus durables.

Dans cet univers, nous occupons une place particulière.

Elle est bâtie sur un esprit pionnier d'innovateurs que nous faisons vivre au fil des décennies au travers de notre aptitude à répondre aux besoins des consommateurs, de l'ancrage fort de nos marques, de notre présence géographique sur 150 pays et d'une stratégie efficace de distribution multi-canal.

Nous réaffirmons notre ambition de consolider notre position de leader dans nos marchés Grand Public.

Par ailleurs, nous voulons devenir un acteur de référence du marché de l'Equipement Professionnel, en capitalisant sur le modèle de développement déployé ces trente dernières années dans le Grand Public, et qui nous a permis de renforcer notre leadership dans le Café Professionnel. Les acquisitions récentes (La San Marco, Zummo, Krampouz, Pacojet) sont les bases de notre expansion future dans de nouvelles catégories, et notamment dans l'univers de la cuisine professionnelle.

Ces ambitions s'appuient également sur un dispositif industriel puissant, mondial et équilibré, notre engagement de toujours en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise et une politique d'acquisitions active. Tout cela est rendu possible par des équipes fidèles, investies et performantes que je souhaite ici remercier."

Prochains événements 2024

*30 janvier : Ventes provisoires 2023

*22 février : Ventes et Résultats 2023

*25 avril : Ventes et informations financières T1 2024

*23 mai : Assemblée Générale

*25 juillet : Ventes et Résultats S1 2024

*24 octobre : Ventes et informations financières 9 mois 2024