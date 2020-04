Seb : accuse le coup après les annonces

(Boursier.com) — SEB recule de plus de 3% ce mercredi à 114 euros, alors que pour le 1er trimestre 2020, les ventes du groupe se sont établies à 1.454 ME, en baisse de 15,6%, incluant un recul de 16,5% à taux de change et périmètre constants. Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du 1er trimestre 2020 est ressorti en nette baisse à 18 ME.

Le recul significatif du ROPA au 31 mars 2020 est dû principalement à la forte baisse du chiffre d'affaires au cours du 1er trimestre et à un surcoût lié à l'arrêt de la production dans la majeure partie des usines, d'abord en Chine, puis dans les autres géographies et notamment en Europe. L'endettement financier net au 31 mars 2020 s'élève à 1.840 ME, contre 1.997 ME à fin décembre 2019.

Compte tenu de l'impact de la crise sur les performances du 1er trimestre, de l'ampleur de l'épidémie à date et de la prolongation de l'état de confinement dans de nombreux pays, Seb anticipe une détérioration de son activité au 2ème trimestre. Celle-ci se matérialisera par une perte de chiffre d'affaires estimée à ce jour autour de 450 à 500 ME, qui devrait conduire à un ROPA négatif sur la période...

"Nous ne changeons pas nos attentes pour le T2 (CA -28,7%) mais révisons sensiblement nos attentes en ROPA (-10 ME vs 36 ME précédemment)" commente Portzamparc. Le management rappelle la saisonnalité de la rentabilité (ROPA S2 représente environ 70% du FY) et l'exercice dépend à présent de la vitesse du redémarrage... qui semble relativement lente sur les premières observations en Chine. Verdict de l'analyste : "Nous passons à 'Conserver' contre 'Renforcer' avec un objectif de 120 euros contre 125 euros précédemment".