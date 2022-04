(Boursier.com) — Seb accuse le coup en recul de 5,5% à 113,70 euros ce vendredi, alors que sur le premier trimestre 2022, les ventes du groupe sont ressorties à 1.915 ME, soit une hausse de 3,4% sur un 1er trimestre 2021. La croissance organique est de seulement +0,4%, incluant environ -4 points d'effets Russie-Ukraine et de variations des programmes de fidélisation.

Le résultat opérationnel d'activité s'élève quant à lui à 140 ME et 172 ME à change et périmètre constants vs. 198 Me au 1er trimestre 2021.

La dette financière nette atteint 1.850 ME, en hausse de 385 ME vs 31/03/2021. Le groupe maintient son ambition 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires et une progression du Résultat Opérationnel d'Activité... Parmi les avis d'analystes, Bryan Garnier a ajusté son objectif de cours de 180 à 172 euros, tout en restant à l'achat, tandis que la communauté financière reste prudente sur les impacts inflationnistes des matériaux de base et sur le devenir de l'activité en Chine toujours perturbée par le Covid et les confinements.