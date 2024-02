SEB a remporté le prix "International Schuldschein of the Year"

(Boursier.com) — Le Groupe SEB annonce avoir remporté le prix "International Schuldschein of the Year" lors de la cérémonie organisée par GlobalCapital, un acteur de référence sur les marchés financiers internationaux.

Hier soir à Londres, SEB représenté par Emmanuel Arabian, Directeur Finance et Trésorerie, et Fanny Comeau, Responsable des financements Groupe, ont reçu le prix "International Schuldschein of the Year" dans la catégorie Private Debt pour le succès de l'émission Schuldschein de décembre 2023, d'un montant de 650 ME.

Cette transaction est intervenue dans un contexte où aucune transaction sous format Schuldschein n'avait eu lieu de la part d'émetteur français depuis douze mois. D'un montant initialement prévu de 200 MEUR, le placement a été fortement sursouscrit, avec un livre d'ordres composé de 37 investisseurs français et internationaux de très grande qualité, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

Olivier Casanova, Directeur Général Adjoint Finances, se félicite : "Nous sommes très fiers de recevoir ce prix qui récompense le travail des équipes pour assurer une structure de financement optimale, en termes de diversification, de maturité et de coût. Plus généralement c'est aussi une vraie reconnaissance d'un organe indépendant, qui témoigne du succès du Groupe SEB pour faire connaitre et apprécier, de longue date, son solide profil de crédit par les investisseurs en Schuldschein."