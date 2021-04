SEB : 443 brevets déposés en 2020

SEB : 443 brevets déposés en 2020









Crédit photo © Seb

(Boursier.com) — A l'occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, le groupe SEB rappelle le rôle essentiel de la propriété industrielle pour encourager et valoriser l'innovation et la créativité et pour permettre aux acteurs innovants de devenir plus forts et plus compétitifs.

Avec près de 250 millions de produits fabriqués par an, protéger l'innovation est une priorité du groupe. L'an dernier, SEB a consacré l'équivalent de 3,5% de son chiffre d'affaires dans l'innovation. Le groupe a déposé en 2020 443 brevets dans le monde, 312 modèles et 166 marques.