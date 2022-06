Seagen bondit dans l'espoir d'une OPA de Merck

(Boursier.com) — Seagen grimpe de 10% à Wall Street vers les 162$, alors que selon le Wall Street Journal, le géant pharmaceutique américain Merck aurait étudié un rachat de la firme biotechnologique. Le WSJ cite à ce sujet des sources proches de la question. Les discussions dureraient depuis un certain temps, mais aucun accord ne serait imminent, d'après le journal. Seagen pèse actuellement près de 30 milliards de dollars à Wall Street, contre 215 milliards de dollars pour Merck & Co. Le WSJ indique par ailleurs que d'autres prétendants évalueraient aussi le dossier Seagen. Concernant un éventuel deal Merck, le journal ajoute que des difficultés pourraient être rencontrées face aux régulateurs. Il serait ainsi possible que les discussions ne débouchent finalement que sur un accord marketing.