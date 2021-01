Seagate : prévisions trop timides

Seagate : prévisions trop timides









(Boursier.com) — Seagate , le géant des disques durs et du stockage de données, a annoncé pour son second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, mais le titre pourrait souffrir ce jour du fait d'une guidance trop courte pour le troisième trimestre fiscal. Sur cette période, le groupe anticipe en effet des revenus de 2,65 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, contre un consensus de marché de 2,67 milliards. Le bénéfice ajusté T3 par action est attendu à 1,30$, plus ou moins 15 cents, contre un consensus de 1,31$. Pour le second trimestre, le groupe de Cupertino a réalisé des revenus de 2,62 milliards, en repli de 3% en glissement annuel, contre 2,55 milliards de consensus. Le bpa ajusté a baissé de 4% à 1,29$, alors qu'il était attendu à 1,1$. Enfin, le board a approuvé un dividende trimestriel de 67 cents.