Seagate lance un avertissement

(Boursier.com) — Seagate , acteur majeur des disques durs et des solutions d'infrastructure, décroche avant bourse à Wall Street après avoir révisé en baisse ses prévisions de revenus pour le premier trimestre fiscal, évoquant la détérioration économique. Le groupe prévient ainsi que son premier trimestre sera significativement inférieur à la guidance. Sur le trimestre clos fin septembre 2022, Seagate prévoit maintenant des revenus de 2,1 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, contre une guidance antérieure de 2,5 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars. "Depuis la publication de nos résultats à la mi-juillet, les tendances économiques plus faibles dans certaines régions asiatiques ont amplifié les corrections des stocks des clients et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons également constaté un comportement d'achat plus prudent parmi les entreprises mondiales / OEM et certains clients cloud américains dans un contexte d'incertitudes macro-économiques persistantes. Ces facteurs externes ont un impact sur la demande de capacité de masse à court terme tout en continuant de peser sur les marchés traditionnels centrés sur le consommateur", a déclaré Dave Mosley, DG de Seagate.

"Alors que nous opérons dans ces conditions de marché dynamiques, nous continuons de prendre des mesures proactives pour minimiser les impacts sur l'entreprise. Nous réduisons encore notre production, diminuons les dépenses et modérons les investissements en capital de l'exercice 2023. La combinaison de la baisse des revenus, de charges de sous-utilisation accrues et d'un mix de produits moins favorable au cours du trimestre de septembre entraîneront une baisse séquentielle des marges, le bénéfice par action ajusté devant désormais être nettement inférieur à nos prévisions antérieures d'au moins 1,20$".