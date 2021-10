Seagate grimpe après les résultats

(Boursier.com) — Seagate gagne du terrain à Wall Street après les comptes. Pour son premier trimestre fiscal 2022, le fabricant de disques durs a réalisé des revenus de 3,11 milliards de dollars, contre 2,31 milliards un an avant. La marge opérationnelle a grimpé à 18,8% contre 10,8% un an plus tôt. Le bénéfice net a plus que doublé à 526 millions de dollars, contre 223 millions de dollars un an auparavant. Le bpa dilué est ressorti à 2,28$, contre 86 cents sur la période correspondante, un an avant. Sur une base non-GAAP, la marge opérationnelle atteint 20,1% et le bénéfice totalise 544 millions de dollars, 2,35$ par action.