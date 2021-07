Seagate en grande forme

(Boursier.com) — Seagate , le concepteur californien de disques durs, a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Pour son quatrième trimestre fiscal 2021, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2$, dépassant de 7% le consensus, ce qui traduit une croissance de près de 70% des profits en glissement annuel et de 35% en séquentiel. Le groupe prévoyait un bpa ajusté de 1,85$, plus ou moins 15 cents. Les revenus non-GAAP ont été de 3,03 milliards de dollars sur le trimestre, en croissance de 20% en comparaison de l'an dernier et de 10% séquentiellement, en comparaison du trimestre antérieur. Le management tablait sur des revenus de 2,95 milliards de dollars en milieu de fourchette. Le groupe dépasse par ailleurs de près de 2% le consensus de revenus. Sur l'ensemble de l'exercice, Seagate a ainsi réalisé un bpa ajusté de 5,64$ et des revenus de 10,68 milliards.