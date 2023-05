Sea Limited déçoit à Wall Street

(Boursier.com) — Sea Limited, le groupe de Singapour actif dans l'internet grand public et notamment le divertissement numérique ou le commerce en ligne, décroche avant bourse à Wall Street suite à ses comptes trimestriels. Le groupe diversifié a raté les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, après des provisions supérieures aux attentes pour pertes de crédit sur l'activité de services financiers numériques. Le groupe avait auparavant profité d'un boom de l'activité durant la pandémie. Pour le trimestre clos, Sea Limited a réalisé un bénéfice net de 87,3 millions de dollars, un Ebitda ajusté de 507 millions de dollars et des revenus de 3 milliards de dollars américains, en croissance de 4,9% en comparaison de l'an dernier. La provision pour pertes sur créances de son segment de services financiers numériques a augmenté de 120% pour atteindre 177 millions de dollars. Hors éléments, le bénéfice par action au premier trimestre a été de 15 cents par action, inférieur au consensus. Les revenus sont également un peu plus courts que prévu.

Au 31 mars 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les autres placements de trésorerie s'élevaient à 7,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation nette de 257,5 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2022.