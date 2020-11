Score & Secure Payment lève 6 millions d'euros auprès de Cegedim

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acteur digital sur l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement, de l'acceptation, l'acquisition, le processing, la sécurisation et le recouvrement par le rachat de créances, Score & Secure Payment (SSP) lève 6 millions d'euros auprès de Cegedim, entreprise innovante de technologies et services et acteur majeur dans l'univers de la santé, cotée à la bourse de Paris (Euronext : CGM).

"Au-delà d'un apport financier, c'est un véritable partenariat qui se noue entre les deux acteurs pour développer des solutions répondant aux évolutions des parcours de paiement" commente le groupe. Cette première levée de fonds, réalisée par Gimar & co, ouvre à SSP de nouvelles perspectives dans le secteur de la santé, mais lui donne également l'opportunité de nourrir de fortes ambitions sur l'ensemble des marchés qu'elle adresse. Dans le cadre de cette opération Cegedim a pris pour Conseil la société PIA...