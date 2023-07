Scor : vivement le 27 juillet !

(Boursier.com) — Scor se cale en légère baisse à 26,40 euros en ce début de semaine, alors que la Deutsche Bank a relevé sa cible de 27 à 30 euros avec un avis à l'achat. RBC Capital avait aussi rehaussé le curseur sur le réassureur de 29 à 32 euros avec un avis à 'surperformer' et Morgan Stanley avait auparavant relevé sa cible de 34 à 35 euros avec un avis à 'surpondérer'. La solide publication trimestrielle qui avait impressionné le marché devrait en effet pouvoir se prolonger... Oddo BHF avait déjà confirmé sa recommandation 'surperformer' sur le titre avec un objectif relevé à 30 euros. Le résultat net du T1 était ressorti très élevé et avait conduit le courtier à rehausser ses prévisions de RN 2023. Même si l'écart par rapport aux attentes provient en grande partie d'éléments non récurrents, les dynamiques sous-jacentes restent favorables...

Berenberg avait aussi porté son objectif de 30 à 34 euros en restant à l'achat. Après près d'un an de mauvaises surprises en matière de résultats, Scor a dépassé ses promesses, affichant un résultat supérieur d'environ 93% aux attentes du marché, expliquait l'analyste... "Quelle que soit la manière dont on choisit d'évaluer le groupe, il reste fondamentalement l'un des assureurs cotés les plus sous-évalués en Europe". Le groupe publiera son T2 le 27 juillet prochain...