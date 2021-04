Scor va réduire ses investissements carbonés

Scor va réduire ses investissements carbonés









Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Dans le cadre de son engagement d'atteindre la Neutralité Carbone de ses investissements d'ici 2050, Scor va réduire l'intensité carbone de son portefeuille d'obligations d'entreprises et actions cotées de 27% d'ici 2025.

Cet objectif intermédiaire, calculé sur une base scientifique et défini conformément au protocole initial de fixation des objectifs 2025 développé par la Net-Zero Asset Owner Alliance, sera atteint via la sélection des entreprises des secteurs à forte émission les mieux classées en termes d'impact effectif sur l'économie réelle.

Le Groupe fera régulièrement état des progrès réalisés.