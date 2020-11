Scor : un ton plus haut

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — La Scor a de nouveau surperformé le marché en ce début de semaine, en hausse de 1,3% à 28,98 euros en clôture, aidé par Oddo BHF qui vise désormais un cours de 35 euros sur le réassureur avec un avis à 'acheter'. La valeur avait déjà été soutenue par une note de RBC qui est repassé à 'surperformer' sur le dossier en portant son objectif à 37 euros. Le groupe, qui avait précédemment évalué le coût total de la pandémie de Covid-19 à 456 millions d'euros, estime désormais cet impact sur ses comptes à 507 ME à fin septembre. Au cours des 9 premiers mois, la pandémie a pesé à hauteur de 256 ME en matière de réassurance dommages et responsabilité et à hauteur de 251 ME en matière de réassurance vie.

Les analystes sont clairement positifs sur l'action puisque, selon le consensus de place, 16 recommandent désormais d''acheter' le titre, 5 sont à 'conserver' et aucun n'est signalé à la vente. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31,55 euros.