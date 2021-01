Scor : un outil de gestion du risque cyber

Scor : un outil de gestion du risque cyber









(Boursier.com) — Scor développe un outil de gestion du 'risque cyber', via un partenariat innovant avec CyberCube. Le secteur de la réassurance doit gérer le risque de cyber-attaques de grande ampleur, qui pourraient affecter de nombreux portefeuilles de risques assurés. "Les réassureurs font face à une menace cyber aux multiples facettes et en évolution rapide, qui exige des capacités de modélisation et d'analyse des données sans cesse plus importantes", constate le groupe, qui a tiré parti de sa 'CAT Platform', outil de modélisation de pointe développé en interne pour la gestion des cumuls en matière de risques de catastrophes naturelles, en l'adaptant pour répondre à ses besoins d'évaluation des risques cyber. Scor a intégré le modèle de risque cyber de CyberCube - spécialiste de l'analyse des données pour le secteur de l'assurance avec lequel il s'est associé - tirant parti de la modularité de sa 'CAT Platform' et de l'interface de programmation d'application (API) de CyberCube.

En intégrant le modèle de risque cyber développé par CyberCube au côté des modèles de catastrophes naturelles au sein de sa 'CAT Platform', Scor a accru encore davantage ses capacités de modélisation des risques de catastrophes. Pleinement opérationnelle pour les renouvellements du 1er janvier, cette nouvelle architecture accroît significativement les capacités de gestion du risque cyber de Scor et améliore ses performances opérationnelles au bénéfice de ses clients de par le monde, estime le groupe.