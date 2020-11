Scor : Thierry Derez et Covéa condamnés par le TC de Paris

Scor : Thierry Derez et Covéa condamnés par le TC de Paris









Crédit photo © Charles Platiau

(Boursier.com) — Scor fait savoir que dans un jugement rendu le 10 novembre, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que Thierry Derez a violé ses obligations légales et fiduciaires d'administrateur en son nom propre de Scor (en matière de loyauté, conflit d'intérêts et confidentialité), en transmettant à Covéa et ses conseils des informations et documents confidentiels de Scor dans le dessein de favoriser indûment la préparation et la mise en oeuvre par Covéa d'un projet non-sollicité de prise de contrôle de Scor.

Il a été jugé que M. Thierry Derez a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité civile, en violant les engagements qu'il avait contractés à l'égard de Scor SE, en tant qu'administrateur à titre personnel de cette dernière, relatifs au conflit d'intérêts, à la confidentialité et à la loyauté .

Thierry Derez est condamné à payer la somme de 479.376 euros, majorés des intérêts, en réparation du préjudice que ses fautes personnelles ont causé à Scor.

Le Tribunal a également jugé que Covéa SGAM et Covéa Coopérations ont participé et tiré profit en toute connaissance des fautes commises par Thierry Derez, et que la communication publique de leur projet non sollicité de prise de contrôle de Scor a été fautive.

Il a été jugé que Covéa SGAM et Covéa Coopérations sont tierces complices des fautes commises par M. Derez, en tant qu'administrateur de Scor, consistant en la violation de son obligation de confidentialité des informations communiquées aux membres du conseil d'administration de cette dernière et que le communiqué de presse de Covéa du 4 septembre, réitéré le 27 septembre 2018 est constitutif d'une faute délictuelle en tierce complicité, engageant sa responsabilité civile .

Thierry Derez, Covéa SGAM et Covéa Coopérations sont condamnés in solidum à payer la somme de 19.603.191 euros, majorés des intérêts, en réparation du préjudice causé à Scor.

Scor accueille favorablement la décision du Tribunal de commerce de Paris

Scor rappelle les autres procédures judiciaires en cours :

- le procès pénal à l'encontre de Thierry Derez et Covéa dans le cadre du projet non-sollicité de prise de contrôle de Scor par Covéa -respectivement pour abus de confiance et recel d'abus de confiance- se tiendra les 5 et 6 juillet 2021 devant le Tribunal correctionnel de Paris.

- le procès civil à l'encontre de Barclays, banque conseil et de financement de Covéa, pour violation grave de la confidentialité et du secret des affaires de Scor, se tiendra du 14 au 23 juin 2021 devant la High Court of Justice de Londres.