Scor termine la semaine en beauté

(Boursier.com) — Belle fin de semaine pour Scor qui grimpe de 6% à 24,2 euros, dopé par la publication de solides comptes trimestriels. Une performance qui permet au réassureur de porter ses gains sur cinq séances à plus de 16,5%. La société a vu ses primes brutes émises grimper de 1,9% à 12,28 milliards d'euros sur neuf mois et le résultat net est ressorti à 135 millions d'euros sur la période, en repli de 66,3%. Sur le seul troisième trimestre, le bénéfice net a atteint 109 ME contre 28,9 ME de consensus et les primes brutes émises 4,09 MdsE (4,06 MdsE estimés).

Le groupe, qui avait précédemment estimé le coût total de la pandémie de Covid-19 à 456 millions d'euros, estime désormais cet impact sur ses comptes à 507 ME à fin septembre. Au cours des neuf premiers mois, la pandémie a pesé à hauteur de 256 ME en matière de réassurance dommages et responsabilité et à hauteur de 251 ME en matière de réassurance vie.

"Le groupe continue de développer son fonds de commerce et enregistre des résultats satisfaisants compte tenu des chocs majeurs auxquels le secteur a fait face depuis le début de l'année, marqué par la pandémie de COVID-19 mais aussi par une série de catastrophes naturelles ainsi que par des sinistres industriels et commerciaux de grande ampleur", a commenté le PDG Denis Kessler.