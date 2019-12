Scor : succès du placement de 125 M$ de titres super subordonnés

(Boursier.com) — Scor a émis avec succès des titres obligataires "Regulation S" super subordonnés de niveau 1 à durée indéterminée pour un montant de 125 millions de dollars (Nouveaux Titres).

Ces nouveaux titres obligataires seront assimilés pour former une souche unique avec la ligne existante de Titres obligataires "Regulation S" super subordonnés de niveau 1 à durée indéterminée pour un montant de 625 M$, émis le 13 mars 2018 ( Titres Originaux). L'émission des ces nouveaux titres sera assortie des mêmes conditions générales que les titres originaux.

Scor envisage d'utiliser les fonds provenant de l'émission pour financer les besoins généraux du Groupe. Scor confirme également son intention, à ce jour et sous réserve des conditions du marché et de l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle, de rembourser, en utilisant les fonds des nouveaux titres, la ligne de 125 millions de CHF de titres subordonnés à durée indéterminée précédemment émis le 20 octobre 2014 et dont la date de remboursement anticipé est fixée à octobre 2020.

Le taux d'intérêt de ce nouveau placement en dollars américains est de 5,25% (jusqu'à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 13 mars 2029). Il sera révisé tous les 5 ans à compter de cette date, et porté au taux des bons du trésor américain ('US Treasuries') à 5 ans majorés de 2,37% par année (pas de 'step up').

Le prix d'émission des nouveaux titres est de 99,125%. Les produits des nouveaux titres ont été échangés en euros, procurant à Scor un taux de rendement effectif de 3,115 %.

Le règlement-livraison des nouveaux titres devrait intervenir le 17 décembre 2019.

Les nouveaux titres feront l'objet d'une demande d'admission à la cote officielle de la bourse du Luxembourg et une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé de cette même bourse.Les nouveaux titres seront assimilés avec les titres originaux existants, 40 jours calendaires après leur date d'émission.

Les fonds provenant des nouveaux titres devraient entrer dans la constitution du capital réglementaire de niveau 1 de Scor.