Scor : S&P confirme sa note

(Boursier.com) — Scor constate la décision de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) de confirmer la note de solidité financière du groupe et de ses principales filiales à 'AA-'. Cette notation a une perspective stable. Selon l'agence de notation, cette décision reflète le fait qu'elle s'attend à ce que Scor "maintienne un niveau de solvabilité - mesuré selon le modèle de capital de S&P - supérieur au niveau 'AAA' et améliore sa rentabilité en 2021 et 2022, en s'appuyant sur sa position commerciale de premier plan tant en réassurance vie qu'en réassurance de dommages et de responsabilité".

Selon S&P, Scor bénéficie d'une position commerciale de premier plan à travers le monde, tant en réassurance vie qu'en réassurance de dommages et de responsabilité, ainsi que d'un portefeuille de risques diversifié par produit et ligne de métier. Scor a démontré "sa capacité à bénéficier de hausses tarifaires modérées en réassurance de dommages et de responsabilité au cours des 18 derniers mois", ainsi que "l'efficacité de son programme de rétrocession, qui lui a permis de réduire la volatilité de ses résultats".