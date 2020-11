Scor SE : Norges Bank fait le point

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 novembre à l'AMF, Norges Bank a déclaré avoir franchi :

- en baisse, le 20 novembre, par suite de la restitution d'actions Scor SE détenues à titre de collatéral, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Scor SE et détenir, à cette date, 9.052.798 actions Scor SE représentant autant de droits de vote, soit 4,85% du capital et des droits de vote de la société ; et

- en hausse, le 23 novembre, par suite de la réception d'actions Scor SE à titre de collatéral, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Scor SE et détenir 9.673.118 actions Scor SE représentant autant de droits de vote, soit 5,18% du capital et des droits de vote de cette société.